Беспилотники над населенными пунктами в РФ можно будет запускать на высоте до 150 метров
16:32 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотные летательные аппараты можно будет запускать в населенных пунктах на высоте до 150 метров от уровня земли или воды. Об этом говорится в сообщении на сайте Минтранса РФ.
«Правительство упростило порядок организации полетов беспилотников, — отметили в Минтрансе, комментируя обновленные правила использования воздушного пространства, которые были опубликованы сегодня. — Согласно обновленным правилам разрешается запускать беспилотники над населенными пунктами на высоте до 150 метров от земли или водоема в светлое время суток. При этом беспилотник должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных зон. Эти зоны определит Минтранс России по представлению региональных и местных властей. Для организации таких полетов беспилотниками весом до 30 кг эксплуатантам не потребуется подавать план перемещения авиационным властям».
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