Планируем открыть две поликлиники в Марьине после реконструкции в сентябре — Собянин

16:28

Работы по ремонту зданий взрослой и детской поликлиник на улице Новомарьинской нужно ускорить, чтобы медицинские учреждения были открыты их к 1 сентября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, при необходимости можно будет увеличить количество рабочих, чтобы обеспечить своевременное открытие амбулаторий.

По словам главного врача детской городской поликлиники №150 Ирины Ключниковой, готовность детской поликлиники составляет уже 80%, там ведутся отделочные работы.

Здания подразделения городской поликлиники №36 и филиала №3 детской городской поликлиники №150 на ул. Новомарьинская построены в 1997 году. Комплексная реконструкция взрослой поликлиники началась в июле 2022 года - здание практически полностью перестраивается, в нем меняют инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки. Реконструкция здания позволит увеличить число кабинетов врачей общей практики, а также открыть новые кабинеты ЛФК и массажа. После завершения ремонта мощность учреждения составит более 1000 посещений в смену. Амбулаторию оснастят новейшим медицинским оборудованием, что позволит врачам применять наиболее современные виды диагностики.

Комплексная реконструкция детской поликлиники стартовала в июле 2022 года. Здание также практически полностью перестроят в соответствии с новым московским стандартом поликлиник и оснастят новейшим медицинским оборудованием. Мощность учреждения составит более 700 посещений в смену.