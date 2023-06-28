США дали Украине указание не использовать мятеж в РФ для организации провокаций — Лавров

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД РФ Сергей Лавров доверяет информации о том, что США дали Украине указание не использовать ситуацию с ЧВК «Вагнер» для организации диверсий и провокаций на российской территории.

«Есть основания верить сведениям о том, что Госдепартамент, как только это началось, а, может быть, даже накануне, в срочном порядке дал указания всем своим загранпредставительствам никоим образом не комментировать эту ситуацию так, чтобы кто-то мог привязать ее действиям Соединенных Штатов. И одновременно, по нашим данным, которым я склонен верить, указания пошли в Киев, чтобы украинцы не использовали эту ситуацию для организации в ближайшее время диверсий на российской территории и прочих провокаций», — сказал министр в среду в эфире Первого канала. Он добавил, что это очень надежные сведения и «они похожи на правду».