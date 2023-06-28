Проекты Сбера помогают формировать культуру предпринимательства

17:15

В Сбере создана система поддержки предпринимательских проектов – как для уже состоявшихся предпринимателей, так и для молодежи, которая только выбирает карьерную траекторию. Об этом рассказала Наталья Магидей, управляющий директор, руководитель стартап-экосистемы Сбербанка на форуме «Сильные идеи нового времени». По ее словам, предпринимательство – это такая же полноценная карьера, как в корпорациях, на государственной службе и в академической среде.

Наталья Магидей рассказала о ключевых проектах для предпринимателей, которые реализует Сбер. В частности, на площадке для объединения стартапов, корпораций и инвесторов SberUnity создается база университетских стартапов. Частные инвесторы, заинтересованные в том, чтобы вложить в них свой капитал, смогут получить кешбэк до 50% от Фонда «Сколково».

«Создавая базу университетских проектов, мы решаем сразу три задачи. Во-первых, мы коммерциализируем студенческие проекты, которые часто – ввиду непрофильной для вуза бизнес-составляющей – остаются в контуре вуза и не реализуют свой потенциал на рынке. Во-вторых, мы даем инвесторам доступ к информации об университетских стартапах, которая сейчас труднодоступна и разрознена. И в-третьих, стимулируем активность частных инвесторов, которые могут снизить риски вложений за счёт возмещения расходов», – перечислила Наталья Магидей.

Еще один проект Сбера – акселератор Sber500. Он необходим для сохранения в России сильных инновационных компаний и привлечения в страну разработок из дружественных стран. 80 выпускников акселератора за три года заключили 6 тыс. контрактов и привлекли 2,5 млрд руб. инвестиций.

Кроме того, Сбер проводит акселерационные программы для учеников школ, техникумов и колледжей, и для студентов, аспирантов, научных сотрудников вузов. За три года работы в них приняли участие 130 тыс. человек со всей страны.

«Подростки лучше взрослых находят нестандартные решения и уже поставляют решения крупнейшим российским компаниям, привлекают инвестиции, – отметила Наталья Магидей. – Например, студент третьего курса РУДН создал стартап Labmein (нанороботы для лечения атеросклероза без операции) и уже привлек на развитие стартапа больше 400 млн руб. А студентка магистратуры из ИТМО развивает проект Spawn: команда создала штаммы грибов, которые за неделю превращают целлюлозосодержащие отходы в предметы интерьера и мебели».

Наталья Магидей также добавила, что в этом году в рамках трека «Технологическое предпринимательства» форума «Сильные идеи нового времени» Сбером и Агентством стратегических инициатив организован совместный акселератор.