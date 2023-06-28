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НОВОСТИ

В Дербенте Путин проведет совещание по вопросам развития туризма

18:20 28.06.2023 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Дагестан, где он проведет совещание по развитию туристической отрасли в России.

Глава государства прибыл в Дагестан во время празднования Курбан-байрама - одного из главных мусульманских праздников. Планируется, что перед совещанием Путин посетит самый древний мусульманский храм в России - Джуму-Мечеть, построенную в первой половине 700-х годов.

Затем глава государства займется "вопросами развития туризма, в том числе в Северо-Кавказском федеральном округе", рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее.

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