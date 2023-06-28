Деятельность Novaja Gazeta-Europe признана в РФ нежелательной

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность Novaja Gazeta-Europe (создана журналистами «Новой газеты» весной прошлого года — прим. ТАСС). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной организации BDR Novaja Gazeta-Europe, Латвия», — сообщили в Генпрокуратуре.