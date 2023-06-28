Деятельность Novaja Gazeta-Europe признана в РФ нежелательной
19:00 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной организации BDR Novaja Gazeta-Europe, Латвия», — сообщили в Генпрокуратуре.
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