Путин: Электронные визы "должны заработать как можно скорее"

20:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все формальности для иностранных туристов в России должны быть максимально удобными, электронные визы должны заработать как можно быстрее. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по развитию туризма.

«Наши курорты посещают и граждане других стран. Все формальности для них должны быть максимально удобными. Мы заинтересованы в этом. В том числе речь о возможности оформить электронную визу по основным туристическим направлениям», — сказал Путин. «Этот востребованный, современный, удобный механизм должен заработать как можно скорее», — подчеркнул он.