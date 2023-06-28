Решение об освобождении туроператоров от НДС пока, к сожалению, не реализуется - Путин
21:10 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Между тем обращаю внимание и законодателей, и правительства: целый ряд решений, которые мы обсудили, согласовывали, пока, к сожалению, не реализуются. В частности, речь идет об освобождении туроператоров от уплаты НДС», — сказал он, выступая на совещании по развитию туризма.
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