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Заместитель Суровикина опроверг слухи о своем аресте - СМИ

09:00 29.06.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Заместитель Сергея Суровикина опроверг слухи о своём аресте. Генерал-полковник Андрей Юдин отрицает информацию о том, что он вместе со своим начальником находится в московском СИЗО Лефортово. Об этом он сообщил Ura.ru.

«Я нахожусь в отпуске. Дома», — сказал Андрей Юдин корреспонденту издания.

Военкор Владимир Романов написал в Telegram, что Сергей Суровикин находится в СИЗО Лефортово, где содержатся подозреваемые и обвиняемые по статье о госизмене. Позднее он уточнил, что генерала поместили в СИЗО ещё 25 июня. Позже появлялась информация, что арестован и его заместитель Андрей Юдин.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Суровикин знал о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер». По данным издания, российское руководство выясняет, «помогал ли генерал Сергей Суровикин планировать действия» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот материал «спекуляцией и пересудами».  Говорит Москва

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