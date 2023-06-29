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НОВОСТИ

В районе гибели батискафа «Титан» найдены, предположительно, человеческие останки

09:05 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Береговая охрана США подняла со дна Атлантического океана обломки батискафа «Титан», а также, предположительно, человеческие останки, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

«Береговая охрана США подняла обломки и вещественные доказательства с морского дна с места [гибели] глубоководного аппарата „Титан“, — указывается в сообщении. — Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения».

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