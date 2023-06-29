Израиль не передает «Железный купол» Киеву, опасаясь, что система попадет в Иран
09:20 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль не передает систему ПВО «Железный купол» и другие вооружения Украине из-за опасений, что они достанутся Ирану. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в четверг.
«Думаю, важно понимать, что также нас беспокоит возможность того, что, если бы мы передали системы Украине, они оказались бы в руках Ирана», — сказал он.
По словам Нетаньяху, Тегеран сможет в таком случае применять полученные израильские вооружения против самого еврейского государства. «Израиль — густонаселенная страна. Число жертв с нашей стороны не так велико по одной причине: потому что „Железный купол“ сбивает 95% ракет, которые могут ударить по нашим населенным центрам. Если эта система попадет в руки Ирана, то миллионы израильтян останутся без защиты и будут в опасности», — добавил премьер.
Система противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол», созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с американской Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. В начале июня 2022 года украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Украина хочет приобрести систему «Железный купол».
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