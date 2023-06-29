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НОВОСТИ

На китайском аэростате, сбитом над США, нашли американское оборудование

09:32 29.06.2023 Источник: Газета.Ru

На китайском воздушном шаре, в начале 2023 года пролетевшим над территорией США, использовалось американское оборудование для сбора данных. Об этом, ссылаясь на представителей вашингтонской администрации, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, после того, как были исследованы обломки сбитого китайского аэростата, эксперты установили, что он частично был оснащен американскими приборами. При этом отмечается, что некоторые из этих приборов можно свободно купить. На воздушном шаре использовалось как специализированное оборудование, которое, по мнению экспертов, использовалось в качестве разведывательного, так обычные приборы, которые можно приобрести в магазине.

Однако, как считают специалисты, в ходе своего пролета над американской территорией китайский аэростат не передавал данные в КНР. Предполагается, что, несмотря на возможность сбора разведывательных данных, пролет аэростата над территорией США не был намеренным.  Газета.Ru

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