Во время рыбалки на Амуре россиянин выловил гранатомет
10:00 29.06.2023 Источник: Lenta.ru
В Хабаровском крае россиянин во время рыбалки выловил из реки ручной противотанковый гранатомет (РПГ) «Аглень». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, мужчина рыбачил с берега Амура и заметил в воде предмет, похожий на гранатомет. Его рыбак достал на сушу и вызвал полицию, которой передал свой улов. По факту обнаружения возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении огнестрельного оружия. Устанавливается хозяин. Lenta.Ru
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