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В России предлагают ввести НДФЛ в 20% на доходы свыше 25 млн рублей в год

10:05 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести НДФЛ в размере 20% для тех, чей доход составляет более 25 млн рублей в месяц. Об этом парламентарий сообщил у себя в телеграм-канале в четверг.

«Считаю, что для повышения социальной справедливости настало время ввести налог на сверхдоходы для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 млн рублей — то есть больше двух миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20 процентов», — сказал Чернышов.

По его словам, дополнительные поступления в бюджет должны быть распределены на конкретные цели. Два процента от новой налоговой ставки должны быть направлены тяжелобольным детям, а еще три — на финансирование программ развития периферийных районов муниципалитетов.

Чернышов также отметил, что направил соответствующее предложение руководителю Федеральной налоговой службы России (ФНС) Даниилу Егорову.

В России действует прогрессивная налоговая шкала, сейчас, для граждан с доходами более 5 млн рублей в год ставка НДФЛ составляет 15%, вместо 13% для граждан с доходами ниже этого показателя.

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