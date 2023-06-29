США должны отменить санкции против Китая, чтобы возобновить военные переговоры - дипломат КНР
10:20 29.06.2023 Источник: Интерфакс
США должны отменить санкции против Китая, чтобы возобновить военные переговоры на высоком уровне между двумя странами, заявил представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Американская сторона знает причину трудностей в своих отношениях с военными Китая - она фактически ввела односторонние санкции против Китая", - цитирует его слова агентство Bloomberg.
"Такие препятствия должны быть устранены до того, как между двумя странами смогут состояться какие-либо обмены и сотрудничество", - отметил дипломат.
Лю Пэнъюй не уточнил, о каких именно санкциях идет речь. Между тем, агентство предполагает, что речь идет о санкциях в отношении министра обороны Китая Ли Шанфу.
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