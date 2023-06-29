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НОВОСТИ

Украинские нацгвардейцы открыли огонь по военным ВСУ, пытавшимся дезертировать — Марочко

10:32 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы Национальной гвардии Украины открыли огонь по военнослужащим 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытавшимся самовольно оставить свои позиции в районе села Серебрянка в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Серебрянка с позиций Нацгвардии Украины зафиксировано ведение стрелкового огня по позициям 67-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины», — сказал он, ссылаясь на данные, полученные от разведки РФ.

Марочко предположил, что таким образом нацгвардейцы пытались пресечь попытку военнослужащих ВСУ «самовольно оставить позиции».

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