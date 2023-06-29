0
0
149
НОВОСТИ

ВС РФ ведут круглосуточные оборонительные бои у Артемовска и Кременной — Марочко

11:05 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины не оставляют попыток атаковать на артемовском направлении и в районе Кременной, российские войска ведут здесь практически круглосуточные оборонительные бои, сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«У нас сейчас самые горячие участки — это артемовское направление и район Кременной. Там противник, невзирая ни на погодные условия, ни на то, что у них катастрофические потери, буквально „прет“ <…> на наши позиции. Наши ребята 24/7 ведут огонь, артиллерийские орудия накалены до предела, и вместе с тем, все равно это не останавливает попыток прорвать нашу линию обороны», — сказал он.

При этом, по словам эксперта, на некоторых участках при этом ощущается усталость украинских войск, и наступательные действия там прекратились.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 29.06.2023
Киев признал нехватку боеприпасов и превосходящие силы РФ, что затрудняет контрнаступление
0
26
11:05 29.06.2023
ВС РФ ведут круглосуточные оборонительные бои у Артемовска и Кременной — Марочко
0
58
10:32 29.06.2023
Украинские нацгвардейцы открыли огонь по военным ВСУ, пытавшимся дезертировать — Марочко
0
77
12:00 28.06.2023
ВСУ сразу на нескольких направлениях испытывают проблемы с эвакуацией раненых — Марочко
0
348
10:32 28.06.2023
Группировка «Запад» сорвала три попытки ротации ВСУ на передовой на купянском направлении
0
357
10:05 28.06.2023
Губернатор Псковской области назвал имена вертолетчиков, погибших от рук ЧВК «Вагнер»
0
373
09:32 28.06.2023
ВС Украины снизили активность на луганском направлении из-за больших потерь — Марочко
0
371
09:20 28.06.2023
В Мелитополе прогремели взрывы — оперативные службы
0
378
19:45 27.06.2023
Передавать Росгвардии технику ЧВК «Вагнер» не планируется – Хинштейн
0
526
12:32 27.06.2023
Идет подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в подразделения ВС РФ — Минобороны
0
595

Возврат к списку