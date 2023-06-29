ВС РФ ведут круглосуточные оборонительные бои у Артемовска и Кременной — Марочко

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины не оставляют попыток атаковать на артемовском направлении и в районе Кременной, российские войска ведут здесь практически круглосуточные оборонительные бои, сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«У нас сейчас самые горячие участки — это артемовское направление и район Кременной. Там противник, невзирая ни на погодные условия, ни на то, что у них катастрофические потери, буквально „прет“ <…> на наши позиции. Наши ребята 24/7 ведут огонь, артиллерийские орудия накалены до предела, и вместе с тем, все равно это не останавливает попыток прорвать нашу линию обороны», — сказал он.

При этом, по словам эксперта, на некоторых участках при этом ощущается усталость украинских войск, и наступательные действия там прекратились.