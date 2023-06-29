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Половина жителей ФРГ ощущают неспособность влиять на принятие решений в стране — опрос

11:00 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина жителей Германии ощущают беспомощность в связи с неспособностью оказать влияние на принятие политических решений в стране. Об этом свидетельствует опрос немецкого Института изучения общественного мнения Алленсбаха, результаты которого в четверг обнародовала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным исследования, 52% респондентов отрицательно ответили на вопрос, имеют ли они как граждане влияние на процессы принятия решений на локальном уровне. Еще в 2021 году доля таких людей составляла 30%. Издание подчеркивает, что такой высокий уровень беспомощности немцы в последний раз демонстрировали в 1992 году, когда социологи впервые замеряли общественное мнение по этому вопросу.

Лишь 29% опрошенных считают, что могут влиять на события у себя в городе, пишет FAZ. Два года назад их доля составляла 47%.

В рамках проекта эксперты опросили 1 039 человек в период с 9 по 22 июня.

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