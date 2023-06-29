Порядка 15% россиян стали больше читать книг на фоне тревожных новостей — исследование
11:32 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство россиян — 85% — за последний год не меняли своих привычек в чтении литературы, при этом 15% стали больше читать. Чаще всего это связано с тем, что чтение отвлекает от проблем и тревожных новостей, свидетельствуют данные исследования книжного сервиса «Литрес» и Аналитического центра НАФИ.
Согласно результату опроса, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек, 68% россиян читают электронные книги. Преимущественно это молодые люди от 18 до 25 лет (73%), жители Центрального федерального округа (73%), трудоустроенные (70%) и имеющие высшее или неоконченное высшее образование (78%). «Большинство россиян за последний год не изменили своих привычек к чтению (85%), однако 15% опрошенных стали больше читать. Преимущественно, это жители страны с высшим образованием и имеющие средний уровень дохода», — рассказали аналитики.
Увеличение потребности в чтении респонденты объяснили тем, что книги успокаивают, хочется отвлечься от суеты, проблем и тревожных новостей (36%). 31% опрошенных связывают это с увеличением свободного времени, 26% — с появлением большого количества интересных книг или авторов.
Согласно материалам исследования, каждый четвертый житель России (23%) читает от одной до трех электронных книг в год. 15% россиян за год в среднем знакомятся с 4-10 литературным произведениями, 10 электронных книг и более читают 10% опрошенных. Оценивая ближайшее будущее, каждый четвертый (24%) выражает запрос на увеличение чтения электронных книг.
Среди художественной литературы россияне отдают предпочтение фантастике и фэнтези (39%), детективам (38%), приключениям (36%), классической литературе (30%) и любовным романам (28%). Среди нон-фикшена в приоритете книги, связанные с хобби и досугом (40%), литература по психологии и саморазвитию (31%), учебная, справочная и профессиональная литература (30%), научно-популярная (29%) и биографическая (24%).
Опрос проходил в июне 2023 года, в нем приняли участие 1 600 человек старше 18 лет из всех федеральных округов.
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