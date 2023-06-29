Президент пообщался с жителями Дербента у знаменитого городского фонтана

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Президент Владимир Путин в среду прилетел в Дербент, чтобы обсудить вопросы развития туризма. Главе государства показали городские достопримечательности, в том числе мультимедийный фонтан, открытый летом прошлого года в парке имени Низами Гянджеви. «Нам еще предстоит сегодня посетить одну площадку в Дербенте – это мультимедийный фонтан, который был построен за счет средств Сбербанка. Я хотел бы Сбер поблагодарить за то, что они так активно включаются в программу реализации наших предложений по развитию города Дербента», – сказал глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

У фонтана жители Дербента встретили Владимира Путина аплодисментами: президенту задавали вопросы и снимали происходящее на телефоны. Мультимедийный фонтан построен за счет средств Сбербанка. Он оснащен 1,3 тыс. световых прожекторов, двумя видеопроекторами и акустической системой. Благодаря современной программе управления можно создавать самые разные видеоролики и проецировать изображение на струи воды. Уникальная для российских фонтанов опция – «огонь на воде». Кроме того, имеется площадка для запуска фейерверков. В помещении фонтанного комплекса открыт интерактивный музей. Сбер открыл уже десятки фонтанов в городах России с облагораживанием прилегающих территорий.