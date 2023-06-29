Рубль продолжил слабеть к доллару и евро на Мосбирже
12:00 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг продолжил снижение к основным валютам. Доллар торгуется на уровне 87 руб., евро — 95 руб., свидетельствуют данные биржевой площадки.
По данным на 10:50 мск, курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов рос на 65,25 коп. — до 87,025 руб., евро составлял 95,075 руб. (+77,25 коп.). В то же время юань рос на 9,5 коп. — до 11,994 руб.
НОВОСТИ
- 12:20 29.06.2023
- Только 9 регионов РФ из 43 сейсмически опасных получают деньги на укрепление зданий
- 12:05 29.06.2023
- Киев признал нехватку боеприпасов и превосходящие силы РФ, что затрудняет контрнаступление
- 11:32 29.06.2023
- Порядка 15% россиян стали больше читать книг на фоне тревожных новостей — исследование
- 11:22 29.06.2023
- Президент пообщался с жителями Дербента у знаменитого городского фонтана
- 11:20 29.06.2023
- В КЧР вскрыто хищение средств при закупке лекарств и медоборудования на 100 млн рублей
- 11:05 29.06.2023
- ВС РФ ведут круглосуточные оборонительные бои у Артемовска и Кременной — Марочко
- 11:00 29.06.2023
- Половина жителей ФРГ ощущают неспособность влиять на принятие решений в стране — опрос
- 10:50 29.06.2023
- Сервис бесконтактной оплаты SberPay подключили более 5 миллионов россиян
- 10:32 29.06.2023
- Украинские нацгвардейцы открыли огонь по военным ВСУ, пытавшимся дезертировать — Марочко
- 10:20 29.06.2023
- США должны отменить санкции против Китая, чтобы возобновить военные переговоры - дипломат КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать