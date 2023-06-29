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НОВОСТИ

Рубль продолжил слабеть к доллару и евро на Мосбирже

12:00 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг продолжил снижение к основным валютам. Доллар торгуется на уровне 87 руб., евро — 95 руб., свидетельствуют данные биржевой площадки.

По данным на 10:50 мск, курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов рос на 65,25 коп. — до 87,025 руб., евро составлял 95,075 руб. (+77,25 коп.). В то же время юань рос на 9,5 коп. — до 11,994 руб.

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