Киев признал нехватку боеприпасов и превосходящие силы РФ, что затрудняет контрнаступление
12:05 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с серьезными оборонительными барьерами и превосходящим числом российских солдат. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в опубликованном в четверг в газете Corriere della Sera интервью, отвечая на вопрос о медленном темпе контрнаступления ВСУ.
«Линия фронта протянулась более чем на 1 800 километров, площадь заминированных полей превышает 20 тыс. кв. км. Русские выставили три линии обороны: вырыли траншеи, построили бункеры, выставили артиллерию, запускают ракеты, у них тысячи танков в защищенных местах, в том числе с неба. У них около 360 тыс. солдат», — перечислил он.
«У нас нехватка снарядов и ракет крупного калибра, у нас ограниченные возможности авиации, и мы не можем поражать каналы подкрепления российской армии», — признал он.
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