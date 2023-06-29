Только 9 регионов РФ из 43 сейсмически опасных получают деньги на укрепление зданий

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не более 9 регионов РФ из 43 субъектов, расположенных в районах наивысшей сейсмической опасности, ежегодно проходят отбор на получение федеральных субсидий на сейсмоусиление зданий. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Счетной палаты РФ.

В палате объяснили, что в единственная мера, которая в настоящий момент реализуется в России для противодействия сейсмической опасности, — федеральные субсидии на сейсмоусиление зданий в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Причем, перечень регионов, которые могут получить эти средства, ограничен 27 субъектами. А расположенных в зонах сейсмической опасности регионов, по словам аудитора Счетной палаты Натальи Труновой, — 70, из них 43 — в районах наивысшей степени опасности.

«Даже те регионы, для которых предусмотрено финансирование, не в полном объеме участвуют в программе. Согласно результатам проверки, заявки на участие в мероприятиях ежегодно подают порядка 18 регионов, при этом отбор проходят не более 9. В 2019–2021 годах в мероприятиях по сейсмоусилению объектов приняли участие только 11 субъектов Российской Федерации», — заявили в пресс-службе.

Счетная палата настаивает на том, чтобы дать всем регионам равные возможности для участия в программе сейсмоусиления зданий, отметила Трунова.