Десятки полицейских и жандармов пострадали в ходе ночных беспорядков во Франции — МВД
12:32 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько десятков сотрудников правоохранительных органов Франции пострадали в ходе подавления беспорядков на территории Франции, которые происходят в стране с 27 июня из-за убийства полицейским 17-летнего водителя. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МВД республики Камиль Шэз в эфире радио RMC.
«Со стороны сил правопорядка было несколько десятков пострадавших. В некоторых департаментах еще уточняется их число. Со стороны протестующих — у нас нет данных по пострадавшим, поскольку большинство из них не обращаются в наши службы», — констатировала она.
По словам представителя МВД, полиция и жандармерия получили указания сохранять максимальное присутствие на улицах и придерживаться жесткого подхода, но не поддаваться на провокации. «Мы не хотели допустить, чтобы было большое количество пострадавших ни с одной из сторон», — сказала Шэз. Она пояснила, что «в некоторых ситуациях лучше оставить машину гореть, чтобы избежать потери людей». «Распространение насилия этой ночью было особенно сильным, несмотря на крайнюю мобилизацию 2 тыс. полицейских и жандармов по всей территории Франции», — заключила она.
Ущерб от действий погромщиков во Франции до сих пор до конца не уточнен. Известно о десятках сожженных автомобилей правоохранительных органов по всей стране. Также неизвестные поджигали полицейские участки и мэрии.
НОВОСТИ
- 13:32 29.06.2023
- Глава британского МИД назвал реформу Совбеза ООН основным приоритетом Лондона
- 13:20 29.06.2023
- Силы РФ потопили шесть лодок с бойцами ВСУ, пытавшимися переправиться через Днепр — Сальдо
- 13:05 29.06.2023
- Польша наложит вето на механизм принудительного переселения мигрантов в ЕС
- 13:03 29.06.2023
- Заммэра Москвы Бочкарёв: В одном из вестибюлей станции «Яхромская» салатовой ветки метро приступили к укладке пола гранитом
- 13:00 29.06.2023
- Россияне с низким статусом употребляют в 2,2 раза больше алкоголя, чем начальники — исследование
- 12:45 29.06.2023
- Сбер запустил первого в мире цифрового инфлюенсера банка – СберКота
- 12:20 29.06.2023
- Только 9 регионов РФ из 43 сейсмически опасных получают деньги на укрепление зданий
- 12:05 29.06.2023
- Киев признал нехватку боеприпасов и превосходящие силы РФ, что затрудняет контрнаступление
- 12:00 29.06.2023
- Рубль продолжил слабеть к доллару и евро на Мосбирже
- 11:32 29.06.2023
- Порядка 15% россиян стали больше читать книг на фоне тревожных новостей — исследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать