Десятки полицейских и жандармов пострадали в ходе ночных беспорядков во Франции — МВД

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько десятков сотрудников правоохранительных органов Франции пострадали в ходе подавления беспорядков на территории Франции, которые происходят в стране с 27 июня из-за убийства полицейским 17-летнего водителя. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МВД республики Камиль Шэз в эфире радио RMC.

«Со стороны сил правопорядка было несколько десятков пострадавших. В некоторых департаментах еще уточняется их число. Со стороны протестующих — у нас нет данных по пострадавшим, поскольку большинство из них не обращаются в наши службы», — констатировала она.

По словам представителя МВД, полиция и жандармерия получили указания сохранять максимальное присутствие на улицах и придерживаться жесткого подхода, но не поддаваться на провокации. «Мы не хотели допустить, чтобы было большое количество пострадавших ни с одной из сторон», — сказала Шэз. Она пояснила, что «в некоторых ситуациях лучше оставить машину гореть, чтобы избежать потери людей». «Распространение насилия этой ночью было особенно сильным, несмотря на крайнюю мобилизацию 2 тыс. полицейских и жандармов по всей территории Франции», — заключила она.

Ущерб от действий погромщиков во Франции до сих пор до конца не уточнен. Известно о десятках сожженных автомобилей правоохранительных органов по всей стране. Также неизвестные поджигали полицейские участки и мэрии.