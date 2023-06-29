Россияне с низким статусом употребляют в 2,2 раза больше алкоголя, чем начальники — исследование

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские исследователи изучили тренды в употреблении спиртного россиянами различного социального и профессионального статуса и выяснили, что мужчины с высоким социальным статусом употребляют алкоголь чаще, чем их сверстники с низким статусом, но при этом они пьют в 2,2 раза меньше спиртного. Об этом в четверг сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

«Женщины пьют намного меньше мужчин, в среднем в три раза. Обладатели самого высокого профессионального статуса выпивают заметно меньше алкоголя, чем люди с самым низким. Похожая ситуация и с социальным статусом. Респонденты, которые оценивают свой статус очень низко, пьют значительно больше (для мужчин разница составляет 2,2 раза), чем люди с очень высоким статусом», — говорится в сообщении.

К такому выводу пришла доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Наталья Хоркина и ее коллега Никита Ельцов во время изучения статистических данных, которые были собраны в рамках Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) в промежутке между 2013 и 2019 годами.

Специалисты НИУ ВШЭ регулярно опрашивали около 50 тыс. работающих женщин и мужчин в возрасте от 16 до 55-60 лет о том, как часто и в каких количествах они употребляли спиртное в последний месяц. Также исследователи просили указать, к какой профессиональной группе относятся респонденты и как они оценивают свое положение в обществе.