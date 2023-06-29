Польша наложит вето на механизм принудительного переселения мигрантов в ЕС

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша не согласна с планами введения в ЕС механизма принудительного расселения мигрантов, который прорабатывается Еврокомиссией, и намерена наложить вето на такое решение. Об этом заявил в четверг премьер-министр Матеуш Моравецкий на брифинге перед вылетом на саммит ЕС.

«Мы наложим вето на механизм принудительного переселения», — сказал он, подчеркнув, что Варшава не согласится также платить штрафы за отказ принимать мигрантов.

По словам Моравецкого, многие страны ЕС сталкиваются с наследием колониализма, но поляки в этом не участвовали и не намерены за это отвечать.