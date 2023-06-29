Силы РФ потопили шесть лодок с бойцами ВСУ, пытавшимися переправиться через Днепр — Сальдо
13:20 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы за последние двое суток потопили шесть лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ), на которых более 30 бойцов украинской армии пытались переправиться через Днепр в Херсонской области. Об этом в четверг сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«За последние двое суток артиллеристы группировки войск „Днепр“ потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более тридцати украинских военных для последующей высадки у опор [Антоновского] моста на левом берегу. Минувшей ночью уничтожили загруженную лодку, на которой боевики пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег», — написал Сальдо.
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