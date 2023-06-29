Глава британского МИД назвал реформу Совбеза ООН основным приоритетом Лондона

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реформа Совета Безопасности ООН является первым среди приоритетных направлений международной политики Великобритании. Об этом заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

«Первый [приоритет] — реформирование Совета Безопасности ООН. Мы хотим добиться постоянного представительства для стран Африки, членства для Индии, Бразилии, Германии и Японии. Я знаю, что это смелая реформа, но она поможет Совету Безопасности вступить в 20-е годы XXI века. Реформы Совбеза ООН осуществлялись и раньше, он уже расширялся, но этого не происходило с 1965 года», — сказал Клеверли в четверг на конференции в Лондоне.