ВСУ не создали никаких плацдармов в районе Антоновского моста — Сальдо
14:00 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не создавали плацдармов в районе Антоновского моста в Херсонской области. Об этом в четверг заявил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Украинские СМИ ранее сообщили о высадке ВСУ на левобережье Херсонской области. Утверждалось, что закреплялись украинские группы при помощи трех танков, однако подтвердить их наличие эти издания не смогли.
«Никаких плацдармов противник там (в районе Антоновского моста — прим. ТАСС) не создал и никакого наступательного потенциала у него нет», — написал Сальдо.
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