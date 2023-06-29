Воюющие на стороне ВСУ наемники преимущественно базируются в Краматорске — Пушилин
14:12 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранные наемники, воюющие на стороне украинской армии, преимущественно базируются в Краматорске, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Нашими подразделениями фиксируется наличие наемников. И то, что они сейчас базируются <…> преимущественно в Краматорске, тоже очевидно, ввиду того, что это один из городов, оставшихся [в ДНР] под контролем Украины, приспособленных инфраструктурно», — сказал он в эфире Первого канала.
НОВОСТИ
- 14:32 29.06.2023
- Два генерала и до пятидесяти офицеров ВСУ уничтожены 27 июня в Краматорске — МО РФ
- 14:12 29.06.2023
- Воюющие на стороне ВСУ наемники преимущественно базируются в Краматорске — Пушилин
- 14:00 29.06.2023
- ВСУ не создали никаких плацдармов в районе Антоновского моста — Сальдо
- 13:20 29.06.2023
- Силы РФ потопили шесть лодок с бойцами ВСУ, пытавшимися переправиться через Днепр — Сальдо
- 12:05 29.06.2023
- Киев признал нехватку боеприпасов и превосходящие силы РФ, что затрудняет контрнаступление
- 11:05 29.06.2023
- ВС РФ ведут круглосуточные оборонительные бои у Артемовска и Кременной — Марочко
- 10:32 29.06.2023
- Украинские нацгвардейцы открыли огонь по военным ВСУ, пытавшимся дезертировать — Марочко
- 12:00 28.06.2023
- ВСУ сразу на нескольких направлениях испытывают проблемы с эвакуацией раненых — Марочко
- 10:32 28.06.2023
- Группировка «Запад» сорвала три попытки ротации ВСУ на передовой на купянском направлении
- 10:05 28.06.2023
- Губернатор Псковской области назвал имена вертолетчиков, погибших от рук ЧВК «Вагнер»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать