0
0
148
НОВОСТИ

Воюющие на стороне ВСУ наемники преимущественно базируются в Краматорске — Пушилин

14:12 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные наемники, воюющие на стороне украинской армии, преимущественно базируются в Краматорске, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Нашими подразделениями фиксируется наличие наемников. И то, что они сейчас базируются <…> преимущественно в Краматорске, тоже очевидно, ввиду того, что это один из городов, оставшихся [в ДНР] под контролем Украины, приспособленных инфраструктурно», — сказал он в эфире Первого канала.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 29.06.2023
Два генерала и до пятидесяти офицеров ВСУ уничтожены 27 июня в Краматорске — МО РФ
0
43
14:12 29.06.2023
Воюющие на стороне ВСУ наемники преимущественно базируются в Краматорске — Пушилин
0
48
14:00 29.06.2023
ВСУ не создали никаких плацдармов в районе Антоновского моста — Сальдо
0
59
13:20 29.06.2023
Силы РФ потопили шесть лодок с бойцами ВСУ, пытавшимися переправиться через Днепр — Сальдо
0
77
12:05 29.06.2023
Киев признал нехватку боеприпасов и превосходящие силы РФ, что затрудняет контрнаступление
0
108
11:05 29.06.2023
ВС РФ ведут круглосуточные оборонительные бои у Артемовска и Кременной — Марочко
0
122
10:32 29.06.2023
Украинские нацгвардейцы открыли огонь по военным ВСУ, пытавшимся дезертировать — Марочко
0
135
12:00 28.06.2023
ВСУ сразу на нескольких направлениях испытывают проблемы с эвакуацией раненых — Марочко
0
383
10:32 28.06.2023
Группировка «Запад» сорвала три попытки ротации ВСУ на передовой на купянском направлении
0
390
10:05 28.06.2023
Губернатор Псковской области назвал имена вертолетчиков, погибших от рук ЧВК «Вагнер»
0
407

Возврат к списку