Воюющие на стороне ВСУ наемники преимущественно базируются в Краматорске — Пушилин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные наемники, воюющие на стороне украинской армии, преимущественно базируются в Краматорске, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Нашими подразделениями фиксируется наличие наемников. И то, что они сейчас базируются <…> преимущественно в Краматорске, тоже очевидно, ввиду того, что это один из городов, оставшихся [в ДНР] под контролем Украины, приспособленных инфраструктурно», — сказал он в эфире Первого канала.