Песков переадресовал вопросы насчет Суровикина в Минобороны

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил задавать вопросы, связанные с заместителем командующего объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным, в министерство обороны.

«К сожалению, нет. Рекомендую вам обращаться в министерство обороны. Это прерогатива министерства», — сказал он в ответ на вопрос, могли бы в Кремле прояснить ситуацию вокруг Суровикина, в том числе прокомментировать публикации с утверждениями о его отставке.