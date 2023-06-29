Песков переадресовал вопросы насчет Суровикина в Минобороны
15:00 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил задавать вопросы, связанные с заместителем командующего объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным, в министерство обороны.
«К сожалению, нет. Рекомендую вам обращаться в министерство обороны. Это прерогатива министерства», — сказал он в ответ на вопрос, могли бы в Кремле прояснить ситуацию вокруг Суровикина, в том числе прокомментировать публикации с утверждениями о его отставке.
НОВОСТИ
- 14:32 29.06.2023
- Два генерала и до пятидесяти офицеров ВСУ уничтожены 27 июня в Краматорске — МО РФ
- 14:12 29.06.2023
- Воюющие на стороне ВСУ наемники преимущественно базируются в Краматорске — Пушилин
- 14:00 29.06.2023
- ВСУ не создали никаких плацдармов в районе Антоновского моста — Сальдо
- 13:20 29.06.2023
- Силы РФ потопили шесть лодок с бойцами ВСУ, пытавшимися переправиться через Днепр — Сальдо
- 12:05 29.06.2023
- Киев признал нехватку боеприпасов и превосходящие силы РФ, что затрудняет контрнаступление
- 11:05 29.06.2023
- ВС РФ ведут круглосуточные оборонительные бои у Артемовска и Кременной — Марочко
- 10:32 29.06.2023
- Украинские нацгвардейцы открыли огонь по военным ВСУ, пытавшимся дезертировать — Марочко
- 12:00 28.06.2023
- ВСУ сразу на нескольких направлениях испытывают проблемы с эвакуацией раненых — Марочко
- 10:32 28.06.2023
- Группировка «Запад» сорвала три попытки ротации ВСУ на передовой на купянском направлении
- 10:05 28.06.2023
- Губернатор Псковской области назвал имена вертолетчиков, погибших от рук ЧВК «Вагнер»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать