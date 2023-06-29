Два генерала и до пятидесяти офицеров ВСУ уничтожены 27 июня в Краматорске — МО РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два генерала и до пятидесяти офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также до двадцати наемников и советников уничтожены в результате удара 27 июня по пункту временной дислокации украинских войск в Краматорске. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«По уточненной информации, в результате высокоточного удара 27 июня в городе Краматорсе Донецкой Народной Республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до пятидесяти офицеров Вооруженных сил Украины, а также до двадцати иностранных наемников и военных советников», — заявил Конашенков.