Два генерала и до пятидесяти офицеров ВСУ уничтожены 27 июня в Краматорске — МО РФ
14:32 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два генерала и до пятидесяти офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также до двадцати наемников и советников уничтожены в результате удара 27 июня по пункту временной дислокации украинских войск в Краматорске. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«По уточненной информации, в результате высокоточного удара 27 июня в городе Краматорсе Донецкой Народной Республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до пятидесяти офицеров Вооруженных сил Украины, а также до двадцати иностранных наемников и военных советников», — заявил Конашенков.
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