Введение единой валюты в ЕАЭС пока нереально — МИД РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение единой валюты в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пока нереально, внутри союза ведется работа над повышением доли расчетов в национальных валютах. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин.

На вопрос ТАСС, есть ли какие-то планы по единой валюте для ЕАЭС, замминистра ответил, что сейчас такие перспективы не просматриваются.

«Пока это нереально. А вот повышение доли расчетов в национальных валютах, в собственных валютах, в чужих национальных валютах — это более серьезный вопрос. По этому вопросу работа ведется», — указал Панкин.