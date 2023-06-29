Сервис юридической помощи Сбера поможет гражданам Узбекистана, Киргизии и Таджикистана защитить свои права
15:58 29.06.2023
Иностранцам, находящимся в России, теперь будет иностранцам проще урегулировать юридические вопросы в правовом поле. В этом им поможет годовое юридическое обслуживание по подписке «Я — в России», которое предоставляет платформа «СберПраво». Новый продукт Сбера позволяет гражданам Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, работающим в России, получать юридическую помощь на родных языках.
«В России законодательство динамично меняется, поэтому ориентироваться в нормах права бывает непросто, особенно иностранным гражданам, - отмечает вице-президент, директор правового департамента Сбербанка Игорь Кондрашов. - Сбер создал онлайн-сервис «СберПраво» для того, чтобы квалифицированная и оперативная юридическая помощь была более доступна нашим клиентам. Когда речь идет о мигрантах, то для них особенно важна возможность связаться с юристом в любой момент и получить правовую поддержку на родном языке. Мы убеждены, что благополучие иностранцев, работающих в России, положительно скажется на многих социальных процессах».
Правовая поддержка доступна круглосуточно в режиме онлайн, пользователь может задать любой вопрос юристам и получить ответ на родном языке. Юридические консультации предоставляются по телефону, а также в чате на мобильном устройстве или компьютере. Владелец подписки «Я — в России» может получить не только устные и письменные консультации, но и обратиться за составлением документов, попросить помочь в переговорах, обжаловать штрафы. Сервис юридического обслуживания по подписке действует в течение года с момента подключения. Приобрести подписку можно онлайн, а также в отделениях Сбербанка в РФ.
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