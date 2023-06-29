0
0
0
НОВОСТИ

В России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись — Путин

16:32 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых государствах на это надеялись.

«Свои возможности для продвижения отечественных брендов уже задействуют крупные торговые сети, ведущие интернет-площадки. И неслучайно в ходе этого конкурса многие крупные компании поддержали этот конкурс, это неслучайно, не потому что они такие добренькие или у них лишние деньги, нет, просто вы им нужны, и нужно оправдать это, так скажем, бизнес-доверие и быстро заполнять эти все ниши и, естественно, полки. Но у нас, слава Богу, нет пустых полок, а на это очень некоторые надеялись», — заявил он в четверг на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:23 29.06.2023
До конца 2023 года в столице будет работать более 120 центров московского долголетия — Собянин
0
95
15:58 29.06.2023
Сервис юридической помощи Сбера поможет гражданам Узбекистана, Киргизии и Таджикистана защитить свои права
0
146
15:42 29.06.2023
Будущие контрактники в Москве рассказали, почему они записываются на военную службу
0
171
15:32 29.06.2023
ВС РФ уничтожили две американских РЛС в Харьковской области и ДНР
0
189
15:12 29.06.2023
Введение единой валюты в ЕАЭС пока нереально — МИД РФ
0
205
15:04 29.06.2023
“Поступают неправильно”: основатель “Землян” раскритиковал звезд, получающих гонорары за поддержку СВО
0
259
15:00 29.06.2023
Песков переадресовал вопросы насчет Суровикина в Минобороны
0
268
14:35 29.06.2023
Российская молодежь готова учиться вести бизнес, показало исследование Сбера и Минэкономразвития
0
230
14:32 29.06.2023
Два генерала и до пятидесяти офицеров ВСУ уничтожены 27 июня в Краматорске — МО РФ
0
262
14:12 29.06.2023
Воюющие на стороне ВСУ наемники преимущественно базируются в Краматорске — Пушилин
0
268

Возврат к списку