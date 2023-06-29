В России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись — Путин
16:32 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых государствах на это надеялись.
«Свои возможности для продвижения отечественных брендов уже задействуют крупные торговые сети, ведущие интернет-площадки. И неслучайно в ходе этого конкурса многие крупные компании поддержали этот конкурс, это неслучайно, не потому что они такие добренькие или у них лишние деньги, нет, просто вы им нужны, и нужно оправдать это, так скажем, бизнес-доверие и быстро заполнять эти все ниши и, естественно, полки. Но у нас, слава Богу, нет пустых полок, а на это очень некоторые надеялись», — заявил он в четверг на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».
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