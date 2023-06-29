Путин считает перспективной программу по освоению «низкого» космоса частными компаниями
17:40 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин считает очень перспективной программу по освоению «низкого» космоса, обещал обсудить эту тему с руководством Роскосмоса.
Он пообщался на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» с Вячеславом Темкиным, представляющим инновационное предприятие «Кипр» из Сергиева Посада. Тот рассказал Путину о том, что занимается проблемой длительного удержания космических аппаратов в низком космосе на высотах до 200 км, тогда как все современные спутники работают на высотах от 500 км. Темкин попросил президента дать указание Роскосмосу предусмотреть бюджет на завершение совместных испытаний и изготовление пяти опытных образцов пяти малогабаритных спутников, а также на проведение летных испытаний в космосе. Кроме того, Темкин также попросил поручить правительству разработать программу по освоению «низкого» космоса и предусмотреть ассигнования на ее реализацию.
«Я обязательно с ним [с главой Роскосмоса Юрием Борисовым] поговорю. Это очень интересное и перспективное направление», — сказал Путин. «Вы абсолютно правы, когда говорите, что ниша не занята и нужно активно здесь работать, пока она не занята. Поэтому обязательно переговорю с Юрием Ивановичем. Обещаю!» — заверил глава государства.
Путин оценил представленную Темкиным разработку низковысотных спутников как очень важную и интересную. «Насколько я понимаю, главная проблема как раз в этих двигателях, которые должны поддерживать аппарат на известной высоте и выстраивать эту высоту с тем, чтобы далеко не улететь, и с тем, чтобы не упасть. Мы с Юрием Ивановичем на этот счет говорили <…>. Не конкретно по этому проекту, а по взаимодействию с частными компаниями. Я это очень поддерживаю», — сказал президент.
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