Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации - СМИ

10:00 Источник: РБК

Представитель губернатора Омской области в Совете Федерации Елена Мизулина, известная целым рядом инициатив по борьбе с гей-пропагандой и ограничению права на аборты, покинет верхнюю палату парламента после Единого дня голосования 10 сентября. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с обсуждением вопроса, и подтвердил собеседник в Совфеде.

Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко, уточнил знакомый с обсуждением вопроса источник.