Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации - СМИ
10:00 30.06.2023 Источник: РБК
Представитель губернатора Омской области в Совете Федерации Елена Мизулина, известная целым рядом инициатив по борьбе с гей-пропагандой и ограничению права на аборты, покинет верхнюю палату парламента после Единого дня голосования 10 сентября. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с обсуждением вопроса, и подтвердил собеседник в Совфеде.
Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко, уточнил знакомый с обсуждением вопроса источник.
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