Госдеп одобрил продажу Тайваню боеприпасов и оборудования на $440 млн

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму $108 млн. Об этом сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

Ведомство в четверг предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этих возможных поставках.