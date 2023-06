Еще 100 участников «Школы 21» успешно завершили обучение информационным технологиям

10:30

В «Школе 21» – образовательном проекте Сбера – состоялся масштабный выпускной: 100 участников завершили обучение и стали квалифицированными ИТ-специалистами. За все время работы школы 500 человек стали выпускниками и уже более 2100 трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах страны.

Самые популярные направления обучения этого выпуска – Backend (C#, Java/Kotlin, Python, Go), DevOps, а также разработка операционных систем. Для 67% участников обучение в школе стало первым опытом программирования. Средний возраст выпускников составил от 21 до 30 лет, при этом 25% выпускников – девушки.

Срок обучения в «Школе 21» определяет каждый участник самостоятельно. Методика «Равный – равному» позволяет проходить программу в собственном удобном темпе. В среднем через полтора года обучения участники могут претендовать на позиции разработчика начального уровня (Junior), а после трех лет – разработчика среднего уровня (Middle).

Один из самых важных этапов, который проходит каждый участник «Школы 21», – обязательная стажировка в ИТ-компании. К ее началу студенты уже осваивают как минимум три языка программирования и готовы применять свои знания на практике. Благодаря такой возможности большинство выпускников на сегодняшний день уже трудоустроены и работают в таких компаниях, как Сбер, МТС, OZON, СИБУР, «Касперский», «Яндекс», 2ГИС, «Керт», «Тинькофф» и многие другие. Чаще всего они выбирали профессии разработчика (GO, Java, Python, C, C+), инженера данных и DevOps.

В начале праздника команда школы поздравила выпускников с окончанием обучения и рассказала о нововведениях, которые появятся на образовательной платформе «Школы 21». Например, теперь тексты заданий самых популярных направлений всегда будут в открытом доступе для сообщества выпускников школы.

В своем поздравлении директор «Школы 21» Александр Федяков подчеркнул, что двери школы всегда открыты для всех желающих. «Школа 21» – флагманский проект обучения цифровым навыкам, который дает возможность получить востребованные знания и быстро войти в ИТ-профессию, – отметила директор Центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлева. – Методология проекта позволяет готовить высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики страны. Уже сегодня можно говорить о том, что участники обучения и выпускники быстрее двигаются по карьере, эффективнее выполняют задачи. Спрос на ИТ-специалистов в нашей стране остается очень высоким, и выпускники «Школы 21» помогают крупным компаниям различных отраслей в разработке инновационных продуктов для цифровой трансформации и опережающего развития нашей страны».

После торжественного вручения сертификатов участники поделились впечатлениями об учебе. Многие из них рассказали о новой работе, на которую они устроились после прохождения практики. «Школа 21» органично погрузила меня в ИТ-контекст с нуля, научила двигаться в существующих процессах и обеспечила бесшовный переход от учебы к работе, – отметил выпускник «Школы 21» Владимир Полухин. – Кроме того, подарила новых друзей и единомышленников, а это очень мотивирует – развиваться среди людей, которые нравятся. Естественно, дружба вышла за рамки школы, а школьные знания позволили получить три повышения за девять месяцев – мы прошли проверку реальностью. Сейчас я работаю с Сбере главным инженером по разработке. Мне очень нравится, великолепная замотивированная команда и интересные задачи».

«Школа 21» – образовательный проект, который помогает всем желающим кандидатам от 18 лет бесплатно получить образование в сфере ИТ. Во время обучения участники приобретают навыки программирования на C, C++, Java, Python, Go, C#, осваивают работу с базами данных и инфраструктурой, а также изучают различные направления в сфере цифровых технологий. Для участия в отборочном этапе необходимо оставить заявку на сайте https://21-school.ru/ . Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов.