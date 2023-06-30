0
0
107
НОВОСТИ

ВСУ задействовали натовскую технику при попытке наступления в районе Артемовска — Марочко

11:00 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Батальонно-тактические группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи артиллерии, бронетехники и танков производства стран — участниц НАТО попытались прорвать линию обороны российских сил в окрестностях города Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР, силы РФ отразили все атаки противника. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе Артемовска вооруженные формирования Украины батальонно-тактическими группами при поддержке натовской артиллерии с северо-запада и юго-запада населенного пункта предприняли попытки прорвать нашу линию обороны. Также при штурме использовалась западная бронетехника и танки», — сказал он.

Офицер подчеркнул, что российские военнослужащие отразили все атаки противника, не допустив прорыва.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 30.06.2023
Польские спецслужбы арестовали хоккеиста из РФ по обвинению в шпионаже
0
12
11:20 30.06.2023
Доллар на Мосбирже превысил 88 руб., евро — 96 руб.
0
44
11:05 30.06.2023
Авиасалон МАКС не состоится в 2023 году, он пройдет в 2024 и 2025 годах — организаторы
0
77
10:32 30.06.2023
Госдеп одобрил продажу Тайваню боеприпасов и оборудования на $440 млн
0
138
10:30 30.06.2023
Еще 100 участников «Школы 21» успешно завершили обучение информационным технологиям
0
129
10:20 30.06.2023
Всемирный банк почти исчерпал средства для помощи Украине — источник
0
164
10:05 30.06.2023
Прогрессивное налогообложение принесло 1 трлн допдоходов в бюджет за 2022 год
0
177
10:00 30.06.2023
Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации - СМИ
0
201
09:32 30.06.2023
БПЛА нанесли удар по базе в Ливии, где могли находиться бойцы ЧВК «Вагнер» — AFP
0
256
09:20 30.06.2023
Зеленский не посетит саммит НАТО при отсутствии решений о членстве Киева — замглавы офиса
0
232

Возврат к списку