ВСУ задействовали натовскую технику при попытке наступления в районе Артемовска — Марочко
11:00 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Батальонно-тактические группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи артиллерии, бронетехники и танков производства стран — участниц НАТО попытались прорвать линию обороны российских сил в окрестностях города Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР, силы РФ отразили все атаки противника. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе Артемовска вооруженные формирования Украины батальонно-тактическими группами при поддержке натовской артиллерии с северо-запада и юго-запада населенного пункта предприняли попытки прорвать нашу линию обороны. Также при штурме использовалась западная бронетехника и танки», — сказал он.
Офицер подчеркнул, что российские военнослужащие отразили все атаки противника, не допустив прорыва.
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