Авиасалон МАКС не состоится в 2023 году, он пройдет в 2024 и 2025 годах — организаторы

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) запланировано на 2024 год вместо 2023 года. Также МАКС состоится в 2025 году, сообщается в пятницу в телеграм-канале мероприятия.

«Проведение Международного авиационно-космического салона вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году», — говорится в сообщении.