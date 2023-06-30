Доллар на Мосбирже превысил 88 руб., евро — 96 руб.
11:20 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара в начале валютных торгов на Мосбирже в пятницу превысил 88 руб., евро — 96 руб. впервые с 29 марта прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 09:16 мск, курс доллара прибавлял 0,53%, поднимаясь до 88,03 руб. Курс евро поднимался до 96,25 руб. (+1,21%), свидетельствуют данные на 09:29 мск.
К 09:40 мск, доллар находился на отметке в 88,22 руб. (+0,74%), евро рос на 0,89%, до 95,95 руб. Юань торговался на уровне 12,14 руб. (+0,69%).
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