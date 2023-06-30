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Польские спецслужбы арестовали хоккеиста из РФ по обвинению в шпионаже

11:32 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство внутренней безопасности Польши арестовало в республике гражданина РФ, спортсмена и хоккеиста, обвинив его в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил в пятницу генеральный прокурор страны и министр юстиции Збигнев Зёбро на своей странице в Twitter.

«Схвачен шпион, который прикрывался деятельностью спортсмена. Россиянин играл в [хоккейном] клубе первой лиги. Это уже 14-й задержанный член разрабатываемой нами шпионской сети», — утверждал Зёбро.

Как полагает пресс-служба министра-координатора по делам спецслужб, россиянин «в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах».

По данным следствия, арестованный находился в Польше с октября 2021 года. Прокурор предъявил ему обвинения в участии в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент судом принято решение о его аресте на три месяца.

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