Два человека погибли при взрыве пустого резервуара для нефтепродуктов в Татарстане
12:00 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека погибли при взрыве порожнего резервуара для нефтепродуктов в селе Старое Маврино в Татарстане, сообщили ТАСС в пятницу в экстренных службах.
«В товарном парке „Елоховнефть“ (входит в ПАО „Татнефть“) произошел взрыв порожнего резервуара для нефтепродуктов. Погибли два человека», — сказал собеседник агентства.
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