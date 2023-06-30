Два человека погибли при взрыве пустого резервуара для нефтепродуктов в Татарстане

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли при взрыве порожнего резервуара для нефтепродуктов в селе Старое Маврино в Татарстане, сообщили ТАСС в пятницу в экстренных службах.

«В товарном парке „Елоховнефть“ (входит в ПАО „Татнефть“) произошел взрыв порожнего резервуара для нефтепродуктов. Погибли два человека», — сказал собеседник агентства.