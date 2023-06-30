Еврокомиссия не сможет добиться выделения Украине 50 млрд евро — Орбан
12:05 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
У Еврокомиссии нет никаких шансов добиться согласия стран Евросоюза внести поправки в бюджет, предусматривающие выделение 50 млрд евро Украине и средств на принудительное размещение мигрантов в Европе. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в саммите ЕС в Брюсселе.
Выступая оттуда в программе венгерской радиостанции «Кошут», он рассказал, что в четверг на совещании поднималась «тема миграции, а сегодня будут дебаты по бюджету». Еврокомиссия подготовила поправки в бюджет ЕС, однако «нет никаких шансов на то, что они будут приняты», предупредил глава правительства.
По его словам, Еврокомиссия просит все 27 стран сообщества «пополнить семилетний бюджет, поскольку к середине этого периода деньги уже закончатся». «Деньги нужны, в частности, чтобы выделить Украине 50 млрд евро, но за последние полтора года мы уже предоставили на эти цели 70 млрд евро, и мы не знаем, куда пошли эти деньги. Также неясно, кто будет их контролировать и на что пойдут эти средства», — отметил Орбан.
По его словам, Еврокомиссия хочет, чтобы «все государства-члены оплачивали возросшую процентную нагрузку по совместному кредиту, из которого поляки и венгры не получили ни копейки». «Третья крупная сумма будет запрошена для облегчения прибытия мигрантов в Европу», — уточнил премьер, подчеркнув, что «все это совершенно абсурдно». Орбан считает, что «в пятницу Еврокомиссия должна будет ответить на вопрос, куда пошли деньги и кто несет ответственность за то, что через два с половиной — три года Евросоюз окажется на грани банкротства».
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