Почти 250 полицейских и жандармов пострадали за ночь в ходе беспорядков во Франции — ТВ
12:20 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столкновения с радикальными манифестантами, которые происходили в ночь на пятницу во Франции, привели к ранению 249 сотрудников полиции и жандармерии. Об этом сообщил телеканал BFM.
Как отмечается в сообщении, из 40 тыс. стражей порядка, «которые обеспечивали порядок на всей территории Франции в ночь на пятницу, пострадали 249 человек». При этом никто из полицейских и жандармов не получил тяжелых ранений, уточняет BFM.
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