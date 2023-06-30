Почти 250 полицейских и жандармов пострадали за ночь в ходе беспорядков во Франции — ТВ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновения с радикальными манифестантами, которые происходили в ночь на пятницу во Франции, привели к ранению 249 сотрудников полиции и жандармерии. Об этом сообщил телеканал BFM.

Как отмечается в сообщении, из 40 тыс. стражей порядка, «которые обеспечивали порядок на всей территории Франции в ночь на пятницу, пострадали 249 человек». При этом никто из полицейских и жандармов не получил тяжелых ранений, уточняет BFM.