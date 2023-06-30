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В подконтрольном Киеву городе Запорожье ночью прозвучало несколько серий взрывов — Рогов

12:32 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько серий взрывов прозвучало ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня ночью в областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, <…> прозвучало несколько серий взрывов, — написал он в своем телеграм-канале. — Часть из них — это работа [систем] ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей города, другая часть — прилеты по целям».

Рогов отметил, что «по традиции целью прилетов были объекты, используемые режимом Зеленского для ведения войны, места расположения боевиков ВСУ, а также склады техники и боеприпасов» украинской армии.

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