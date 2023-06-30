Сбербанк увеличил предпринимателям лимит рассрочки на закупку товаров

12:35

Сбербанк улучшил условия сервиса для предпринимателей «Рассрочка для бизнеса», увеличив лимит рассрочки для b2b-покупок с 3 млн руб. до 10 млн руб.

Сервис позволяет предпринимателям покупать товары на онлайн-площадках партнеров Сбера в рассрочку. Всего к сервису уже подключено более 200 партнеров, среди которых «Газпром нефть», «Технониколь», «Северсталь», «Поле.рф», «СберМаркет» и др.

Для того, чтобы расплатиться заемными средствами, нужно авторизоваться в интернет-магазине по СберБизнес ID, а при оформлении заказа выбрать способ оплаты «В рассрочку». Банк примет решение по заявке за три минуты.

Беспроцентный период по «Рассрочке для бизнеса» составляет 30 дней. Как только клиент возвращает банку потраченную сумму, лимит восстанавливается – его снова можно потратить, и так неограниченное количество раз.

«Наши сервисы помогают бизнесу сохранять финансовую гибкость, дают возможность увеличить оборотные средства, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Мы фиксируем высокий спрос на «Рассрочку для бизнеса», статистика с начала года внушительная: число предпринимателей, воспользовавшихся сервисом, выросло более чем в 3 раза – с 6,8 тыс. до 23 тыс., а общая сумма лимитов увеличилась в 4,5 раза – с 14,6 млрд руб. до 65 млрд руб. Теперь условия закупки товаров для предпринимателей стали еще выгоднее: доступный лимит рассрочки увеличен в три раза – до 10 млн руб.».

Сервис доступен индивидуальным предпринимателям и ООО с расчетным счетом в Сбере, которые открыли бизнес не менее шести месяцев назад, за прошедший год получили выручку не более 800 млн руб. и не имеют действующего кредита в банке.