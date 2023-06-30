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Минкульт Италии предложил Маску и Цукербергу сразиться в Колизее — портал

13:00 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение провести поединок американских миллиардеров Илона Маска и Марка Цукерберга в Колизее поступило от Министерства культуры Италии. Об этом в четверг сообщил портал TMZ со ссылкой на источники.

По их данным, министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано несколько дней назад связался с Маском и Цукербергом и предложил Колизей в качестве арены для проведения поединка. Источники утверждают, что миллиардеры восприняли предложение с энтузиазмом, а представители Цукерберга уже связались по этому поводу с президентом UFC (Ultimate Fighting Championship) Даной Уайтом.

О том, что бой может состояться в Колизее, Маск сообщил на своей странице в Twitter.

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