Минкульт Италии предложил Маску и Цукербергу сразиться в Колизее — портал
13:00 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложение провести поединок американских миллиардеров Илона Маска и Марка Цукерберга в Колизее поступило от Министерства культуры Италии. Об этом в четверг сообщил портал TMZ со ссылкой на источники.
По их данным, министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано несколько дней назад связался с Маском и Цукербергом и предложил Колизей в качестве арены для проведения поединка. Источники утверждают, что миллиардеры восприняли предложение с энтузиазмом, а представители Цукерберга уже связались по этому поводу с президентом UFC (Ultimate Fighting Championship) Даной Уайтом.
О том, что бой может состояться в Колизее, Маск сообщил на своей странице в Twitter.
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