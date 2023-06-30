Минобрнауки РФ рекомендовало начислять абитуриентам до 10 допбаллов за участие в СВО

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским вузам рекомендуется учитывать прохождение военной службы или участие добровольческих формированиях в рамках специальной военной операции (СВО) в качестве индивидуальных достижений при поступлении, за которые начисляется до 10 баллов. Об этом говорится в письме замглавы Минобрнауки России Дмитрия Афанасьева руководителям вузов, опубликованном на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

«При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета учитываются следующие индивидуальные достижения поступающих, к которым относятся прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных силах РФ, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции. <…> Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более 10 баллов», — говорится в документе.