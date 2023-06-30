0
0
156
НОВОСТИ

Минобрнауки РФ рекомендовало начислять абитуриентам до 10 допбаллов за участие в СВО

13:05 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским вузам рекомендуется учитывать прохождение военной службы или участие добровольческих формированиях в рамках специальной военной операции (СВО) в качестве индивидуальных достижений при поступлении, за которые начисляется до 10 баллов. Об этом говорится в письме замглавы Минобрнауки России Дмитрия Афанасьева руководителям вузов, опубликованном на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

«При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета учитываются следующие индивидуальные достижения поступающих, к которым относятся прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных силах РФ, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции. <…> Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более 10 баллов», — говорится в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 30.06.2023
Силы РФ ударили по скоплению ВСУ у Антоновского моста, 30 украинских военных уничтожены
0
6
14:25 30.06.2023
Сергей Собянин: Станцию «Корниловская» Троицкой линии метро планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года
0
30
14:12 30.06.2023
Москва не скрывает имена детей, вывезенных в РФ из зоны боевых действий — Лавров
0
71
14:10 30.06.2023
Сбер снижает комиссию за эквайринг в Крыму
0
66
14:00 30.06.2023
За ночь беспорядков во Франции было подожжено около 500 зданий и более 550 машин
0
100
13:32 30.06.2023
Будущие контрактники в Москве рассказали о своем желании помочь участникам СВО
0
140
13:32 30.06.2023
Число сотрудников в простое сократилось в 3,5 раза за год — Минтруд РФ
0
134
13:26 30.06.2023
Заммэра Бочкарёв: На посвященной авиации станции Солнцевской линии метро начали монтировать изображения самолетов
0
138
13:20 30.06.2023
Рой пчел напал на детей в Башкирии, из пострадавших извлекли 465 жал
0
164
13:00 30.06.2023
Минкульт Италии предложил Маску и Цукербергу сразиться в Колизее — портал
0
165

Возврат к списку